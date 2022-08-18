«Не могут гарантировать ежедневное молоко для своих детей». Аргентинцы устали жить в кризисе и вышли на забастовки

Новости Аргентины. Инфляция, безработица и недовольство правительством. В Аргентине уже больше месяца не утихают протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах столицы продолжают собираться профсоюзы, рабочие и активисты. Их конечная точка сбора – здание Конгресса. Все это из-за того, что многие недовольны президентом страны и его внутренней политикой, поскольку уже несколько лет Аргентина погружена в тяжелый экономический кризис. А последней каплей стало соглашение с МВФ о выплате внешнего долга в размере 44 миллиардов долларов. По мнению протестующих, эти деньги должны пойти на помощь беднейшим слоям населения Аргентины.

Дина Санчес, секретарь профсоюза работников народной экономики:

Сегодня в Аргентине есть привилегия. Такое фундаментальное право для семей, особенно для многих женщин – привилегия. Сегодня они не могут даже гарантировать ежедневное молоко для своих детей. В Аргентине есть много проблем. Мы, представители народного движения, предлагаем поднять заработную плату, которая, по крайней мере, положит конец нищете в Аргентине.

Стоит отметить, что уровень инфляции в южноамериканской стране превышает 60 %. И уже к концу года, согласно прогнозам многих экономистов, показатель достигнет 80 %. Поэтому, даже имея работу, люди не в состоянии прокормить семью из-за дорожающих продуктов.