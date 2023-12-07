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Не менее трёх человек погибли из-за стрельбы в университете Лас-Вегаса

07 декабря 2023 08:01
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По меньшей мере три человека стали жертвами стрельбы в здании Невадского университета в Лас-Вегасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, это произошло в кампусе, где расположена бизнес-школа.

Не менее трёх человек погибли из-за стрельбы в университете Лас-Вегаса-1

Мужчина, открывший стрельбу, обнаружен мертвым, но причину его смерти еще не озвучили. Один пострадавший доставлен в критическом состоянии в местную больницу. В полиции отметили, что число жертв и раненых может измениться. При этом в социальных сетях пишут, что угроза миновала. Сегодня же ночью стало известно, что задержан подозреваемый в перестрелке в Техасе, в результате которой шесть человек погибли и трое были ранены.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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