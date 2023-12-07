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В Британии произошла утечка радиоактивных отходов на ядерном объекте

07 декабря 2023 07:45
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В Британии произошла утечка радиоактивных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент зафиксирован на ядерном объекте, который считается самым токсичным в Европе.

В Британии произошла утечка радиоактивных отходов на ядерном объекте-1

По данным СМИ, возможна серьезная опасность для населения. Трещины обнаружены в бетонном покрытии резервуара, в котором десятилетиями хранятся ядовитые отходы. Радиоактивные вещества могут попасть в грунтовые воды. В связи с этим ряд стран высказал обеспокоенность.

# ЧП # Новости Великобритании # Фотофакт

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