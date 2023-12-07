В Британии произошла утечка радиоактивных отходов на ядерном объекте

В Британии произошла утечка радиоактивных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент зафиксирован на ядерном объекте, который считается самым токсичным в Европе.

По данным СМИ, возможна серьезная опасность для населения. Трещины обнаружены в бетонном покрытии резервуара, в котором десятилетиями хранятся ядовитые отходы. Радиоактивные вещества могут попасть в грунтовые воды. В связи с этим ряд стран высказал обеспокоенность.