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Спад промышленного производства в Эстонии в июне составил 3%

07 августа 2024 07:08
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В Эстонии продолжается спад в экономике. В июне объем выпуска промышленной продукции сократился на 3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спад промышленного производства в Эстонии в июне составил 3%-1

Особенно сильное снижение в горнодобывающей промышленности – почти 20 %. В сфере обработки падение составило 2,3 %, при этом объемы уменьшились в большинстве отраслей. Как отмечают местные экономисты, пока нельзя сказать, что спад в обрабатывающей промышленности достиг дна. В прошлом году в тот же период производство тоже было в минусе.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии

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