Спад промышленного производства в Эстонии в июне составил 3%

В Эстонии продолжается спад в экономике. В июне объем выпуска промышленной продукции сократился на 3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно сильное снижение в горнодобывающей промышленности – почти 20 %. В сфере обработки падение составило 2,3 %, при этом объемы уменьшились в большинстве отраслей. Как отмечают местные экономисты, пока нельзя сказать, что спад в обрабатывающей промышленности достиг дна. В прошлом году в тот же период производство тоже было в минусе.