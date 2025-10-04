NBC: Трамп может передать Киеву дополнительные разведданные для ударов по РФ

Президентом США Дональдом Трампом может быть одобрена передача Киеву дополнительных разведывательных данных для осуществления атак по российским нефтегазовым объектам, пишет РИА новости со ссылкой на телеканал NBC.

Также о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk украинской стороне ранее было заявлено вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Президент России Владимир Путин указал, что использование Киевом американских ракет пагубно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона, учитывая необходимость прямого участия военных США в ходе применения американских ракет.

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