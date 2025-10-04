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NBC: Трамп может передать Киеву дополнительные разведданные для ударов по РФ

04 октября 2025 10:44
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NBC: Трамп может передать Киеву дополнительные разведданные для ударов по РФ-0

Президентом США Дональдом Трампом может быть одобрена передача Киеву дополнительных разведывательных данных для осуществления атак по российским нефтегазовым объектам, пишет РИА новости со ссылкой на телеканал NBC.

Также о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk украинской стороне ранее было заявлено вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Президент России Владимир Путин указал, что использование Киевом американских ракет пагубно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона, учитывая необходимость прямого участия военных США в ходе применения американских ракет.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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