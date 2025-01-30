NBC: самолет разломился на две части при столкновении с военным вертолетом

В вашингтонском аэропорту имени Рейгана самолет столкнулся с военным вертолетом и разломился на две части. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NBC.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании American Airlines, на борту было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Российское посольство в США выясняет, пострадали ли россияне.

Последнее крупное крушение в США произошло в феврале 2009 года, когда пассажирский самолет врезался в дом в Нью-Йорке, в результате чего погибли 49 пассажиров и члены экипажа, а также один человек, находившийся в доме.