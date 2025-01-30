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Администрация Трампа запросит у Конгресса дополнительные средства на борьбу с мигрантами

30 января 2025 06:36
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Администрация Трампа намерена запросить у Конгресса дополнительные средства на борьбу с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С приходом к власти республиканца страна фактически объявила войну нелегалам.

Администрация Трампа запросит у Конгресса дополнительные средства на борьбу с мигрантами-2

Людей без документов тысячами высылают из Штатов. В первую очередь, речь о гражданах Мексики. На границе стран действует чрезвычайное положение. Впрочем, ситуация не так однозначна, отмечают эксперты. Без иммигрантов население США значительно сократится, естественный прирост уменьшится. Критической точкой, как считают специалисты, станет 2040 год, когда впервые в американской истории количество смертей превысит показатель рождаемости. Есть мнение, что миграцию, напротив, следует поощрять, чтобы обеспечить рост экономики и удовлетворить потребность в рабочей силе.

# Международная политика # Дональд Трамп # Новости США

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