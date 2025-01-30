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Железнодорожники Аргентины объявили забастовку

30 января 2025 06:38
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Железнодорожники Аргентины бастуют. По всей стране не ходят поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожники Аргентины объявили забастовку-2

Это нарушило планы около миллиона человек только в Буэнос-Айресе. Забастовку объявил профсоюз машинистов после провала переговоров с правительством об улучшении условий труда. Активисты утверждают, что их покупательская способность за год упала вдвое, и требуют повысить зарплаты более чем на 10 %. Местные власти не пошли навстречу, поскольку это противоречит планам по борьбе с инфляцией.

# Международная политика # Новости Аргентины # Забастовка

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