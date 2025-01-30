Железнодорожники Аргентины объявили забастовку

Это нарушило планы около миллиона человек только в Буэнос-Айресе. Забастовку объявил профсоюз машинистов после провала переговоров с правительством об улучшении условий труда. Активисты утверждают, что их покупательская способность за год упала вдвое, и требуют повысить зарплаты более чем на 10 %. Местные власти не пошли навстречу, поскольку это противоречит планам по борьбе с инфляцией.