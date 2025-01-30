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Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит электоральную кампанию Беларуси

30 января 2025 07:33
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Тема белорусских выборов в западном медиапространстве продолжает оставаться поводом для спекуляций. 30 января электоральную кампанию в нашей стране обсудит Парламентская ассамблея Совета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Докладчиком значится депутат от Сейма Польши. И это уже настораживает.

В повестке указана цель встречи в Страсбурге – заявить о непризнании выборов в Беларуси, которые якобы, по мнению исключительно западных чиновников, не соответствуют международным стандартам. Впрочем, гонения на Беларусь не стали неожиданностью. Такие заявления ПАСЕ основной удар наносят по самой организации. Она теряет не только репутацию, но и членов.

Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит электоральную кампанию Беларуси-2

Грузия заявила о прекращении своего представительства в Ассамблее. Такой стала реакция Тбилиси на требования Запада провести новые парламентские выборы. Власти Грузии давно исключили этот вариант. Граждане проголосовали за правящую партию, и именно она впоследствии будет исполнять волю народа. Все остальные заявления еврочиновников не более чем шантаж в отношении страны и граждан Грузии.

# Международная политика # Выборы в Беларуси

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