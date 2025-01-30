Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит электоральную кампанию Беларуси

Тема белорусских выборов в западном медиапространстве продолжает оставаться поводом для спекуляций. 30 января электоральную кампанию в нашей стране обсудит Парламентская ассамблея Совета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Докладчиком значится депутат от Сейма Польши. И это уже настораживает.

В повестке указана цель встречи в Страсбурге – заявить о непризнании выборов в Беларуси, которые якобы, по мнению исключительно западных чиновников, не соответствуют международным стандартам. Впрочем, гонения на Беларусь не стали неожиданностью. Такие заявления ПАСЕ основной удар наносят по самой организации. Она теряет не только репутацию, но и членов.