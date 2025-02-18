СКА обыграл «Аист Китая» на старте Кубка Беларуси по гандболу

Номинальные хозяева дали сопернику бой, но уступили. Фаворитами встречи были «армейцы». Но для того, чтобы пройти менее искушенного соперника, пришлось немало поработать. На перерыв подопечные Дмитрия Никуленкова отправились с перевесом всего в 2 мяча. Такое отставание легко ликвидируется. Поэтому после антракта минчане начали действовать более агрессивно. Как итог – победа 40:30. Самым результативным стал Кирилл Рабчинский. На его счету 10 голов. 19 февраля в спор за почетный трофей вступит другой флагман – «Мешков Брест».