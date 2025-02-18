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СКА обыграл «Аист Китая» на старте Кубка Беларуси по гандболу

18 февраля 2025 20:14
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«Аист Китая» и СКА дебютировали в розыгрыше Кубка Беларуси по гандболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

СКА обыграл «Аист Китая» на старте Кубка Беларуси по гандболу-2

Номинальные хозяева дали сопернику бой, но уступили. Фаворитами встречи были «армейцы». Но для того, чтобы пройти менее искушенного соперника, пришлось немало поработать. На перерыв подопечные Дмитрия Никуленкова отправились с перевесом всего в 2 мяча. Такое отставание легко ликвидируется. Поэтому после антракта минчане начали действовать более агрессивно. Как итог – победа 40:30. Самым результативным стал Кирилл Рабчинский. На его счету 10 голов. 19 февраля в спор за почетный трофей вступит другой флагман – «Мешков Брест».

# Гандбол

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