Улучшили позицию – минское «Динамо» занимает 11-е место в Индексе силы КХЛ

По сравнению с предыдущей версией, наш клуб поднялся на три строки. Подопечные Дмитрия Квартальнова провели ряд встреч. Вначале легко обыграли лидера лиги – «Локомотив» из Ярославля, а затем уступили скромному «Витязю». Но радовались россияне недолго. Уже в ответной дуэли, причем в Подмосковье, наши парни не оставили конкуренту никаких шансов – 4:2.

Индекс силы – это рейтинг, который подсчитывается математически. Он показывает, какие именно команды сейчас способны преподносить сюрпризы.