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Улучшили позицию – минское «Динамо» занимает 11-е место в Индексе силы КХЛ

18 февраля 2025 20:11
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Минское «Динамо» улучшило позицию в индексе силы Континентальной хоккейной лиги. Отныне белорусы занимают 11-ю позицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Улучшили позицию – минское «Динамо» занимает 11-е место в Индексе силы КХЛ-2

По сравнению с предыдущей версией, наш клуб поднялся на три строки. Подопечные Дмитрия Квартальнова провели ряд встреч. Вначале легко обыграли лидера лиги – «Локомотив» из Ярославля, а затем уступили скромному «Витязю». Но радовались россияне недолго. Уже в ответной дуэли, причем в Подмосковье, наши парни не оставили конкуренту никаких шансов – 4:2. 

Индекс силы – это рейтинг, который подсчитывается математически. Он показывает, какие именно команды сейчас способны преподносить сюрпризы.

# Хоккей

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