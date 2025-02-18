Большой биатлон вернулся в Раубичи. Результаты белорусов

Здесь весь пьедестал достался российским биатлонисткам. Золото завоевала Ирина Казакевич. Белоруски смогли въехать только в цветочную церемонию. Двукратная обладательница серебра на этом турнире Динара Смольская расположилась на пятой строке итогового протокола. Три промаха не позволили ей приблизиться к топовой тройке. Быстроногая Анна Сола и на сей раз удивила соперниц, стала лучшей на лыжне. Но четыре ошибки принесли шестое место.

Динара Смольская, двукратный серебряный призер Кубка сильнейших по биатлону:

Я вчера на тренировке стреляла, был сильнее ветер, и ни разу не промахивалась лежа. Поэтому сегодня выходила с уверенностью в том, что промахов лежа у меня точно не будет. Была уверена в своей стрельбе. Ветер домашний, ветер, с которым мы умеем и должны справляться. Эмоционально у меня все стабильно, все хорошо. Настроена на командные гонки. Надеюсь, и сил, и эмоций хватит на них. И я заряжена.

Анна Сола, биатлонистка национальной команды Беларуси:

Не хочу загадывать. Я настроена, конечно, каждую гонку побеждать. Я, наверное, не тот спортсмен, у которого все получается легко. Конечно, жду уже результата, потому что он может быть.

В мужской индивидуальной гонке среди лидеров долгое время значился наш Степан Данилов. Один промах из 20 и хороший ход позволяли белорусу рассчитывать на медаль, но под занавес дистанции его начали теснить и свои, и чужие. В результате шестая позиция. А вот Лазовский был побыстрее и так же с одной баранкой финишировал четвертым, ему не хватило 0,3 до бронзы. Всего пять белорусов оказались в топ-10.