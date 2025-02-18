«Олимпия» обыграла молодёжный состав «Минска» в чемпионате страны по баскетболу

Один матч был сыгран в рамках чемпионата Беларуси по баскетболу среди женщин. «Олимпия» не испытала никаких проблем в домашнем поединке с молодежным составом «Минска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяйки на одном дыхании провели дебютную четверть, раз за разом отправляя мяч в неприятельское кольцо. «Горожанки» отвечали крайне редко. Как итог – уже после 12 минут игры победитель был практически ясен – 25:7. Но и в дальнейшем преимущество «Олимпии» росло как на дрожжах. На большой перерыв клубы ушли при счете 45:21. Антракт не внес изменения в ход матча. Гродненские баскетболистки продолжали наседать и одержали уверенную викторию – 86:49.