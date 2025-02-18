Белорусские пограничники передали «Эстафету Победы» российской стороне

Уроки прошлого во имя будущего. Белорусский этап международной военно-патриотической акции завершен. Символ «Эстафеты Победы» передан российским пограничникам. Торжественная церемония прошла на «Кургане Дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзержинск, Гомель, Мозырь, Пинск и другие крупные и малые города нашей страны. «Эстафета Победы» за 17 дней путешествия по белорусской земле преодолела 3,5 тысячи километров. Стартовала международная военно-патриотическая акция 2 февраля одновременно в двух местах. На священной земле Брестской крепости и на территории российского Мурманска.

Александр Палагин, ветеран запаса, генерал-майор в отставке (Россия):

Трепетно, что эстафета начинается 2 февраля. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, которая имела огромнейшее не только политическое, военное, но и стратегическое значение. Поскольку от вступления в войну и Турция, и Япония отказались. Начался коренной перелом Великой Отечественной войны.

Сегодня «Эстафету Победы» белорусские пограничники передали российской стороне. Торжественная церемония прошла на мемориальном комплексе «Курган Дружбы». Участниками мероприятия стали представители руководства Госпогранкомитета Беларуси и России, местных органов власти, общественности и ветераны-пограничники.

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

Эта акция помогает нам еще раз вспомнить героическое прошлое, отдать дань памяти, дань уважения воинам-пограничникам, офицерам, солдатам Красной армии, советскому народу, которые добыли Победу в тяжелейшей Великой Отечественной войне.