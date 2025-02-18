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Белорусские пограничники передали «Эстафету Победы» российской стороне

18 февраля 2025 17:55
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Уроки прошлого во имя будущего. Белорусский этап международной военно-патриотической акции завершен. Символ «Эстафеты Победы» передан российским пограничникам. Торжественная церемония прошла на «Кургане Дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники передали «Эстафету Победы» российской стороне-2

Дзержинск, Гомель, Мозырь, Пинск и другие крупные и малые города нашей страны. «Эстафета Победы» за 17 дней путешествия по белорусской земле преодолела 3,5 тысячи километров. Стартовала международная военно-патриотическая акция 2 февраля одновременно в двух местах. На священной земле Брестской крепости и на территории российского Мурманска.

Белорусские пограничники передали «Эстафету Победы» российской стороне-4

Александр Палагин, ветеран запаса, генерал-майор в отставке (Россия):
Трепетно, что эстафета начинается 2 февраля. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, которая имела огромнейшее не только политическое, военное, но и стратегическое значение. Поскольку от вступления в войну и Турция, и Япония отказались. Начался коренной перелом Великой Отечественной войны.

Белорусские пограничники передали «Эстафету Победы» российской стороне-6

Сегодня «Эстафету Победы» белорусские пограничники передали российской стороне. Торжественная церемония прошла на мемориальном комплексе «Курган Дружбы». Участниками мероприятия стали представители руководства Госпогранкомитета Беларуси и России, местных органов власти, общественности и ветераны-пограничники.

Белорусские пограничники передали «Эстафету Победы» российской стороне-8

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
Эта акция помогает нам еще раз вспомнить героическое прошлое, отдать дань памяти, дань уважения воинам-пограничникам, офицерам, солдатам Красной армии, советскому народу, которые добыли Победу в тяжелейшей Великой Отечественной войне.

Белорусские пограничники передали «Эстафету Победы» российской стороне-10

С белорусской земли «Эстафета Победы» отправилась в Петрозаводск. С первых дней Великой Отечественной этот город подвергся бомбежкам, а его оккупация финскими войсками длилась тысячу дней.

Подробнее в видеоматериале.

# Беларусь-Россия # Великая Отечественная война # Государственная граница Беларуси

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