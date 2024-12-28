Историческая память о событиях Великой Отечественной – то, что объединяет белорусов и россиян. Еще один славянский, украинский, народ, увы, стоит на других позициях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время, конечно, все расставит на свои места. Но больно видеть, как сейчас идет борьба с тем, что для нас по-настоящему свято.

Современный Киев, очевидно, не без западной подсказки безжалостно вырывает страницы из книги истории. Названия Минска и Москвы исчезли с аллеи городов-героев в украинской столице. Подобное варварство в музее истории страны объяснили работой по «декоммунизации». Более того, свой поступок Киев считает «важным и символическим». Вместо названий городов-героев сейчас пустующие постаменты. И это действительно страшно.

Чему удивляться, если Киев объявил полномасштабную войну не только советской истории, но и всему, что связано с русскими. Например, в городе Ровно в апреле 2024 года демонтировали памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной. И таких примеров сотни, а если говорить об общеевропейском преступном движении – тысячи.