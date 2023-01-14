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«Сигаретный туризм» развивается в Польше. Сюда массово едут закупиться табаком жители Чехии

14 января 2023 08:40
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Новости Польши. В Польше снова возросло число гостей. Правда, приезжают они не достопримечательности посмотреть, а закупиться табаком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные уже назвали происходящее «сигаретным туризмом».

«Сигаретный туризм» развивается в Польше. Сюда массово едут закупиться табаком жители Чехии-1

Только в новом году акциз на табачные изделия в Чехии уже увеличился на 5 %. И в течение 2023-го цена, считают эксперты, возрастет еще примерно на 5 крон. Покупатели подсчитали, что цена пачки сигарет в Чехии почти вдвое выше, чем в соседней Польше. А потому польские предприниматели рассчитывают на значительное увеличение продаж.

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# Торговля # Новости Польши # Фотофакт

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