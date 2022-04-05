Экономика Германии находится под угрозой из-за повышения цен на энергоносители в Европе

Новости Германии. Экономика Германии из-за повышения цен на энергоносители в Европе находится под угрозой. Там резко подорожали коммунальные услуги и продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди также столкнулись с дефицитом. Во многих магазинах при всем желании нельзя купить самое необходимое, потому что полки пустые. Труднее всего пожилым людям. Больше половины пенсии они отдают на оплату коммунальных.