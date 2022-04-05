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Экономика Германии находится под угрозой из-за повышения цен на энергоносители в Европе

05 апреля 2022 14:28
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Новости Германии. Экономика Германии из-за повышения цен на энергоносители в Европе находится под угрозой. Там резко подорожали коммунальные услуги и продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика Германии находится под угрозой из-за повышения цен на энергоносители в Европе-1

Люди также столкнулись с дефицитом. Во многих магазинах при всем желании нельзя купить самое необходимое, потому что полки пустые. Труднее всего пожилым людям. Больше половины пенсии они отдают на оплату коммунальных.

Экономика Германии находится под угрозой из-за повышения цен на энергоносители в Европе-4

Ариберт Петерс, президент Немецкой ассоциации потребителей энергии:
Если люди тратят слишком много на энергию, они будут сокращать расходы по сравнению с другими статьями, что означает снижение потребления всего остального, кроме энергии.

Чтобы хоть как-то справиться с огромными счетами за газ, жители Германии начали массово запасаться дровами. Читайте здесь.

# Экономический кризис # Ариберт Петерс # Фотофакт

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