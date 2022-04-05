Из Украины приходят сообщения о добровольной сдаче в плен военнослужащих ВСУ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Мариуполе сложили оружие около 300 морских пехотинцев. 5 апреля пришло подтверждение о новом обмене пленными по формуле 86 на 86.

На фоне непрекращающихся боев российская армия продолжает оказывать помощь мирному населению. Первостепенной задачей по-прежнему является эвакуация людей из зоны огня и обстрелов. Для спасения их жизни в стране организовано семь гуманитарных коридоров.

В населенных пунктах Донбасса, освобожденных от ВСУ, идет поиск и разминирование мин и неразорвавшихся снарядов. Только в ДНР российские военные обезвредили более 2 500 боеприпасов.

Жителям Украины продолжают приходить из России гуманитарные грузы. Это продукты и товары первой необходимости. Всего проведено 750 гуманитарных акций в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.