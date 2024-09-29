ВС РФ взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что активными действиями бойцов группировки войск «Запад» осуществлено взятие под контроль территории населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике. Таким образом, российские Вооруженные силы расширили плацдарм для действий наступательного характера на Купянск и Красный Лиман, уточнили в Минобороны РФ.