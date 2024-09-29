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ВС РФ взяли под контроль село Макеевка в ЛНР

29 сентября 2024 10:24
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ВС РФ взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что активными действиями бойцов группировки войск «Запад» осуществлено взятие под контроль территории населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике. Таким образом, российские Вооруженные силы расширили плацдарм для действий наступательного характера на Купянск и Красный Лиман, уточнили в Минобороны РФ.

# Международная политика

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