ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован ещё один из лидеров партии «Хезболла»

Армия обороны Израиля информировала, что 28 сентября осуществила ликвидацию Набиля Каука, являвшегося командиром подразделения превентивной безопасности и членом центрального совета «Хезболлы».

Каука считают приближенным к верхушке «Хезболлы», его деятельность была направлена на продвижение террористических замыслов, сообщили в ЦАХАЛ.