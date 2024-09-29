ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован ещё один из лидеров партии «Хезболла»

ЦАХАЛ сообщает, что ликвидирован командир подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения «Хезболла» Набиль Каук, пишет РИА Новости.
ЦАХАЛ сообщает, что ликвидирован командир подразделения превентивной безопасности ливанского шиитского движения «Хезболла» Набиль Каук, пишет РИА Новости.
Армия обороны Израиля информировала, что 28 сентября осуществила ликвидацию Набиля Каука, являвшегося командиром подразделения превентивной безопасности и членом центрального совета «Хезболлы».
Каука считают приближенным к верхушке «Хезболлы», его деятельность была направлена на продвижение террористических замыслов, сообщили в ЦАХАЛ.