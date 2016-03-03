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Громкое ограбление в Техасе: банда из десяти человек обчистила оружейный магазин

03 марта 2016 11:08
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Новости Беларуси. Громкое ограбление совершено в США. В Техасе банда из десяти человек обнесла оружейный магазин. Причем, очень стремительно. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Входную дверь преступники вырвали с помощью цепи, которую они привязали к внедорожнику. А витрины разбивали молотком. Из магазина грабители вынесли около сотни единиц оружия. А затем на том же пикапе скрылись с места происшествия.

Где теперь разгуливают бандиты и зачем им понабилось столько снаряжения, пока не ясно. Полиция уже объявила их в розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ограбление

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