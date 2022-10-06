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Наводнение в Пакистане: вода может уходить до полугода

06 октября 2022 07:55
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Новости Пакистана. Пакистанцы борются с последствиями сильнейшего наводнения за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди возвращаются к своим домам, но для жизни они больше не пригодны.  

Наводнение в Пакистане: вода может уходить до полугода-1

У некоторых зданий нет крыши и стен. В результате многие семьи вынуждены вернуться во временные лагеря, где они и так провели последние месяцы, спасаясь от стихии. Стоячая вода, сообщают власти, не отступит, в лучшем случае, два месяца, а то и шесть. О сельском хозяйстве на время тоже придется забыть. Еще одна проблема – здоровье людей. Ряд болезней передается в том числе через воду, медики не успевают оказывать помощь. В итоге пострадавших везут в медучреждения. Некоторые больницы уже переполнены.  

# Наводнение # Новости Пакистана # Фотофакт

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