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На Мальдивах введён режим чрезвычайного положения на 15 суток: в стране обострился политический кризис

06 февраля 2018 09:03
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Новости Мальдив. Режим чрезвычайного положения сроком на 15 суток введен на Мальдивах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было принято из-за обострившегося политического кризиса.

На Мальдивах введён режим чрезвычайного положения на 15 суток: в стране обострился политический кризис-1

На минувшей неделе Верховный суд страны отменил обвинительные приговоры в отношении девяти заключенных – лидеров оппозиции, осужденных за терроризм. Однако правительство страны отказалось исполнить вердикт. После этого в столице Мальдив прошли массовые демонстрации в поддержку решения Верховного суда. Оценив происходящее, как угрозу национальной безопасности, президент Абдулла Ямин пошел на крайние меры.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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