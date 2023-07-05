Науседа пожаловался на «раздутый» бюджет саммита НАТО

По его словам, готовиться к нему начали слишком поздно. Из-за этого работникам пришлось доплачивать за срочность. Тем не менее глава Прибалтийской республики выразил надежду на то, что дополнительные средства потрачены не зря. После встречи представителей Альянса, известность страны будет расти в геометрической прогрессии, верит Науседа и ожидает притока туристов. Напомним, саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Основной повесткой, ожидаемо, станет ситуация на Украине. Члены блока отказываются называть даже приблизительные сроки вступления страны в Альянс, что вызывает конфликт интересов.