Представители МАГАТЭ не выявили признаков минирования Запорожской атомной электростанции во время проведения последних проверок. Об этом сообщил в среду, 5 июля, гендиректор организации Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По его словам, МАГАТЭ продолжает сохранять бдительность: военные действия происходят в непосредственной близости от атомной станции. Сотрудники организации будут сообщать о ситуации на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что 22 июня текущего года украинский лидер Владимир Зеленский перед визитом Гросси в Российскую Федерацию обвинил Кремль в том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС. Никакие доказательства предоставлены президентом Украины не были, но он отправил информацию о возможной атаке властям Бразилии, Индии, КНР, Штатов, в страны Европы, Ближнего Востока, Африки.

В среду, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что угроза атаки на ЗАЭС со стороны Украины остается высокой. В РФ за последнее время неоднократно сообщали, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС.