Прямой эфир

МАГАТЭ запрашивает дополнительный доступ на ЗАЭС для подтверждения отсутствия минирования 

05 июля 2023 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, чтобы еще раз убедиться в отсутствии мин или взрывчатых веществ на Запорожской атомной электростанции.

Уточняется, что речь идет о намерении проверить крыши реакторных блоков три и четыре, а также о доступе к частям турбинных залов и системы охлаждения. Такая информация содержится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, размещенном в среду, 5 июля, на сайте организации.

Ранее гендиректор организации заявлял, что во время проведения последних проверок на Запорожской атомной станции специалистами МАГАТЭ признаков минирования выявлено не было.

# АЭС # Рафаэль Гросси

Другие новости рубрики

Все новости
На севере Нидерландов из-за шторма остановили движение всех поездов
05 июля 2023 14:24

На севере Нидерландов из-за шторма остановили движение всех поездов

Гросси: МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования на Запорожской АЭС
05 июля 2023 14:12

Гросси: МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования на Запорожской АЭС

Польша заняла первое место по росту инфляции в ЕС
05 июля 2023 14:09

Польша заняла первое место по росту инфляции в ЕС