МАГАТЭ запрашивает дополнительный доступ на ЗАЭС для подтверждения отсутствия минирования 

Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, чтобы еще раз убедиться в отсутствии мин или взрывчатых веществ на Запорожской атомной электростанции.

Уточняется, что речь идет о намерении проверить крыши реакторных блоков три и четыре, а также о доступе к частям турбинных залов и системы охлаждения. Такая информация содержится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, размещенном в среду, 5 июля, на сайте организации.

Ранее гендиректор организации заявлял, что во время проведения последних проверок на Запорожской атомной станции специалистами МАГАТЭ признаков минирования выявлено не было.