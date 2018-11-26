Прямой эфир

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

26 ноября 2018 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытый накануне из-за инцидента с украинскими военными кораблями, он вновь открыт для движения гражданских судов.

Напомним, три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. С целью остановки судов российские пограничники применили оружие. Несколько военнослужащих получили ранения. Корабли задержаны.

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов-1

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов-3

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы. А в Украине после инцидента в полную боевую готовность приведены вооруженные силы. На 60 суток по инициативе руководства страны вводится военное положение. Теперь этот вопрос в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада.

Сложившуюся ситуацию сегодня обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН. Встреча начнется в 19 часов по минскому времени.

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов-6

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новой Зеландии на берег выбросились свыше 140 дельфинов
26 ноября 2018 08:55

В Новой Зеландии на берег выбросились свыше 140 дельфинов

Около 170 кг кокаина обнаружили в ящиках с бананами в Польше
26 ноября 2018 08:52

Около 170 кг кокаина обнаружили в ящиках с бананами в Польше

В Хошимине свыше 40 улиц затопило из-за тайфуна «Усаги»
26 ноября 2018 08:42

В Хошимине свыше 40 улиц затопило из-за тайфуна «Усаги»