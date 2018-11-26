Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытый накануне из-за инцидента с украинскими военными кораблями, он вновь открыт для движения гражданских судов.

Напомним, три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. С целью остановки судов российские пограничники применили оружие. Несколько военнослужащих получили ранения. Корабли задержаны.