НАТО не согласилось с требованием Москвы вывести войска из этих стран

Это было одним из требований Москвы на переговорах с НАТО по безопасности в Европе. По его словам, если это сделать, то это будет значить, что половина членов объединения не сможет быть защищена войсками альянса. В качестве компромисса Столтенберг предложил сократить количество неядерных вооружений и ядерных ракет. При этом он подтвердил решение принимать в блок любые страны, которые этого захотят. Этим самым в НАТО подтвердили курс на конфронтацию с Россией, отвергнув все ее предложения для налаживания мира в Европе.