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НАТО не согласилось с требованием Москвы вывести войска из этих стран

17 января 2022 08:59
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НАТО отказалось выводить свои войска из стран, которые стали членами организации с 1997 года. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

НАТО не согласилось с требованием Москвы вывести войска из этих стран -1

Это было одним из требований Москвы на переговорах с НАТО по безопасности в Европе. По его словам, если это сделать, то это будет значить, что половина членов объединения не сможет быть защищена войсками альянса. В качестве компромисса Столтенберг предложил сократить количество неядерных вооружений и ядерных ракет. При этом он подтвердил решение принимать в блок любые страны, которые этого захотят. Этим самым в НАТО подтвердили курс на конфронтацию с Россией, отвергнув все ее предложения для налаживания мира в Европе.  

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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