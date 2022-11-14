Новости Словении. Наташа Пирц Мусар стала первой женщиной-президентом Словении. Она победила во втором туре выборов, набрав почти 54 % голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее конкурент экс-глава МИДа Анже Логар получил чуть более 46 % и уже признал поражение. 54-летняя Пирц Мусар работала юристом, выступала за верховенство закона, представляла интересы первой леди США Мелании Трамп в Словении. В своей предвыборной кампании политик обещала «стать президентом для всех», защищать демократию и права человека. А также усилить борьбу с изменением климата.