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Наташа Пирц Мусар стала первой женщиной-президентом Словении

14 ноября 2022 09:37
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Новости Словении. Наташа Пирц Мусар стала первой женщиной-президентом Словении. Она победила во втором туре выборов, набрав почти 54 % голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наташа Пирц Мусар стала первой женщиной-президентом Словении-1

Ее конкурент экс-глава МИДа Анже Логар получил чуть более 46 % и уже признал поражение. 54-летняя Пирц Мусар работала юристом, выступала за верховенство закона, представляла интересы первой леди США Мелании Трамп в Словении. В своей предвыборной кампании политик обещала «стать президентом для всех», защищать демократию и права человека. А также усилить борьбу с изменением климата.

# Выборы # Наташа Пирц Мусар # Анже Логар # Мелания Трамп # Фотофакт

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