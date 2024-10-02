Профсоюз медиков Латвии призывает власти страны сократить расходы на оборону. Это могло бы спасти здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство представило план бюджета на следующий год, и его встретили в обществе критикой. Так, врачи рассчитывали на большее финансирование. Но чиновники решили, что здоровье граждан не так важно, как военные амбиции. Население Латвии стремительно сокращается. Отчасти это происходит из-за необоснованно низкой поддержки сферы здравоохранения. К тому же, небольшой размер зарплат вызвал массовый отток медицинских кадров.