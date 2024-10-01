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Иран нанёс ракетный удар по Израилю

01 октября 2024 19:56
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Градус напряженности на Ближнем Востоке растет из-за масштабных боевых действий. Иран провел ракетную атаку в направлении Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран нанёс ракетный удар по Израилю-2

Было запущено около 500 баллистических ракет. Как заявил Корпус стражей исламской революции Ирана, ракетный удар по Израилю стал законным ответом на действия еврейского государства против интересов Тегерана. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке вышла на новый уровень несколько недель назад, когда армия Израиля начала массированные ракетные удары по Ливану. Накануне Израиль начал ограниченную наземную операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. Насколько долго продлится операция, неясно. Но, как отмечает командование, армия тренировалась и готовилась к ней в течение нескольких месяцев.

# Международная политика

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