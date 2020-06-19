В Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые регулировали дорожное движение

От полученных ранений один из них скончался в больнице, второй – находится в тяжелом состоянии.

Новости Новой Зеландии. ЧП в новозеландском Окленде: неизвестный мужчина расстрелял полицейских, регулировавших дорожное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в момент, когда офицеры проверяли автомобиль. Пока по не известным причинам огонь открыл водитель машины. Затем, попытавшись скрыться с места происшествия, стрелок сбил случайного свидетеля. Сейчас он также находится в больнице.

Спустя несколько часов поисков полиция задержала двух мужчин. Причастны ли они к инциденту, уточняется.