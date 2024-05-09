Нарышкин резко раскритиковал заявления Запада об отправке солдат в Украину

Политики стран Запада, заявляя о намерении отправки военнослужащих на территорию Украины, способствуют эскалации конфликта, пишет РИА Новости.

Так, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что обсуждения среди политиков западных стран о необходимости отправки своих воинских контингентов в Украину – «крайне безответственные заявления». «Даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», – подчеркнул Нарышкин.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял о идущих переговорах среди лидеров стран Запада касательно возможности отправки солдат в Украину. На тот момент Макроном было отмечено, что консенсуса по данному вопросу достигнуть не удалось. В мае текущего года президент Франции представителям СМИ сообщил, что, если Российская Федерация сможет прорвать линии фронта и поступит просьба от Киева, то вероятность отправки воинских контингентов на территорию Украины возрастет.

По заявлению бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, Франция уже «официально отправила» 1 500 военнослужащих своего Иностранного легиона в Украину. Позже МИД Франции выступил с опровержением этой информации.