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Нарышкин резко раскритиковал заявления Запада об отправке солдат в Украину

09 мая 2024 08:58
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Политики стран Запада, заявляя о намерении отправки военнослужащих на территорию Украины, способствуют эскалации конфликта, пишет РИА Новости.

Так, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что обсуждения среди политиков западных стран о необходимости отправки своих воинских контингентов в Украину – «крайне безответственные заявления». «Даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», – подчеркнул Нарышкин.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял о идущих переговорах среди лидеров стран Запада касательно возможности отправки солдат в Украину. На тот момент Макроном было отмечено, что консенсуса по данному вопросу достигнуть не удалось. В мае текущего года президент Франции представителям СМИ сообщил, что, если Российская Федерация сможет прорвать линии фронта и поступит просьба от Киева, то вероятность отправки воинских контингентов на территорию Украины возрастет.

По заявлению бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, Франция уже «официально отправила» 1 500 военнослужащих своего Иностранного легиона в Украину. Позже МИД Франции выступил с опровержением этой информации.

# Международная политика # Сергей Нарышкин # Эммануэль Макрон

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