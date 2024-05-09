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Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?

09 мая 2024 07:10
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Мы в Беларуси делаем все, чтобы предотвратить попытки прямого искажения исторического контента. Закон о недопущении реабилитации нацизма полностью охватывает эту сферу. Им установлена надежная преграда на пути открытых фальсификаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не надо забывать, что и в Конституции после внесения в нее изменений за государством закреплено обязательство по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. В наше время это становится вопросом, граничащим с понятием национальной безопасности не только стран, но и народов. В контексте сложившейся ситуации на европейском континенте сегодняшний праздник приобретает другой окрас – больше политический.

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?-1

Запад пытается убедить наших детей стыдиться подвига предков, которые бросили вызов Европе, изгнав фашизм со своей земли. И чем дальше мы от тех событий, тем чудовищнее становится риторика объединенной Европы. Уже несколько лет там ведут бескомпромиссную борьбу с памятниками советским воинам.

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?-4

Толпы полиции и протестующие с российскими и болгарскими флагами. Так проходил снос памятника в Софии. Уже вторая попытка избавиться конкретно от этого монумента. Его демонтаж начался в декабре 2023 года. Но жители взбунтовались, и городской суд постановил прекратить работы. Позже решение пересмотрели, сославшись на аварийное состояние мемориала. Теперь на его месте в центре столицы появится новый городской объект, подходящий под все западные стандарты.

Борьба с исторической правдой на Западе началась не вчера. Гораздо важнее, когда она закончится. Но об этом говорить пока не приходится.

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?-7

Алексей Стефанов, журналист (Латвия):
Если мы видели Польшу, которая очень активно сносила памятники, публично это делала в прямом эфире, то Прибалтика это делала исподтишка, потихонечку, втихаря. Где-то ссылались на ветхость памятников. История извращена, переделана под политику, под то, что сейчас хотят слышать и знать власти.

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?-10

Следовать этим целям готовы не все граждане Латвии. В 2022 году жители Риги пытались отстоять памятник Освободителям. Но его все же снесли.

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?-13

Конечно, мне грустно, ведь оба моих деда, моя бабушка и мой прадед были участниками Второй мировой войны. Они сражались за свободу против нацистов. Мой прадед был убит в бою в Литве в 1944-м. Так что для меня это еще и памятник во славу того, за что они сражались.

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?-16

К мнению людей в Латвии решили не прислушиваться. Прибалтийские политики быстро забыли о народовластии в угоду западным ценностям. И почти 80-метровый обелиск рухнул на землю под одобрительные аплодисменты сторонников действующей власти.

Обыкновенный цинизм. Как на Западе борются с памятниками – смотрите в видео.

# Памятники

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