Нарышкин рассказал, что будет с Украиной в случае отказа от условий РФ

Директор СВР России Сергей Нарышкин считает, что в случае отказа Украины от мирных предложений лидера России Владимира Путина, следующие положения мирного соглашения будут более сложные и жесткие. Об этом пишет ТАСС.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», – сказал он.

Ранее Путин предлагал Украине новый мир, включая признание статуса Крыма и других областей как регионов России, а также демилитаризацию Украины и отмену антироссийских санкций. Эта инициатива была отвергнута в Киеве.