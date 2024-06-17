В Индии при столкновении двух поездов погибли 15 человек

Железнодорожная катастрофа на востоке Индии унесла жизни как минимум 15 человек. Более 60 пострадали. В Западной Бенгалии грузовой состав на полном ходу врезался в стоящий на светофоре пассажирский экспресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар был такой силы, что контейнеры товарного поезда разбросало вдоль путей, сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв и пострадавших может возрасти, так как специалисты предполагают, что в искореженных вагонах могут находиться люди.

Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. Это далеко не первая такая авария на железной дороге в Индии. Год назад произошла самая крупная за 20 лет катастрофа. Тогда при столкновении двух поездов погибли почти 300 человек.