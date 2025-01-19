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Нардеп Дубинский: Украина утратит государственность без принятия условий Трампа

19 января 2025 10:34
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По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Украина может потерять государственность, если не примет условия избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Нардеп Дубинский: Украина утратит государственность без принятия условий Трампа-1

Фото: Pinterest

Дубинский отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский имеет выбор. Первый вариант – ситуация доходит до крайней точки, и участники переговорного процесса с целью установления мира начинают «раздел Украины на 2 части». Второй – попытка сохранить страну благодаря принятию условий Трампа.

Дубинский находится в СИЗО, политика подозревают в государственной измене.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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