Нардеп Дубинский: Украина утратит государственность без принятия условий Трампа

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Украина может потерять государственность, если не примет условия избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Дубинский отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский имеет выбор. Первый вариант – ситуация доходит до крайней точки, и участники переговорного процесса с целью установления мира начинают «раздел Украины на 2 части». Второй – попытка сохранить страну благодаря принятию условий Трампа.

Дубинский находится в СИЗО, политика подозревают в государственной измене.