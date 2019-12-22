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Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов

22 декабря 2019 12:16
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Новости Индии. В Индии прошла рождественская выставка тортов. На ней были представлены десятки красочных кулинарных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов-1

Уникальные изделия вызывали восхищение как у детей, так и у взрослых. Главным экспонатом выставки стал торт в виде московского собора Василия Блаженного. А одно из центральных мест занимали симпатичные мышки – символ 2020 года.

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов-4

Среди других праздничных кулинарных изделий были представлены выпечки в виде различных животных, рождественских сценок, мифических существ и даже космической ракеты.

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов-7

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов-9

# Кондитерские изделия # Фотофакт

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