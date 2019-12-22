Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись: в одном из мотелей Лас-Вегаса произошёл пожар

Новости США. Пожар в мотеле в американском Лас-Вегасе. Шесть человек погибли, еще 13 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Пожар в мотеле в американском Лас-Вегасе. Шесть человек погибли, еще 13 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел ночью, когда постояльцы спали. Огонь вспыхнул в трехэтажном здании. Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Причиной пожара мог стать электрический обогреватель (в здании не было отопления).
В настоящее время расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы. Местные власти оценивают ущерб от пожара в 475 тысяч долларов.