Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись: в одном из мотелей Лас-Вегаса произошёл пожар

Новости США. Пожар в мотеле в американском Лас-Вегасе. Шесть человек погибли, еще 13 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел ночью, когда постояльцы спали. Огонь вспыхнул в трехэтажном здании. Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Причиной пожара мог стать электрический обогреватель (в здании не было отопления).