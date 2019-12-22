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Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись: в одном из мотелей Лас-Вегаса произошёл пожар

22 декабря 2019 11:42
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Новости США. Пожар в мотеле в американском Лас-Вегасе. Шесть человек погибли, еще 13 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись: в одном из мотелей Лас-Вегаса произошёл пожар-1

Инцидент произошел ночью, когда постояльцы спали. Огонь вспыхнул в трехэтажном здании. Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Причиной пожара мог стать электрический обогреватель (в здании не было отопления).

Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись: в одном из мотелей Лас-Вегаса произошёл пожар-4

В настоящее время расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы. Местные власти оценивают ущерб от пожара в 475 тысяч долларов.

# Пожар # Фотофакт

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