Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета

Новости Германии. Именно здесь, на площади Брайтшайдплац, три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стражи порядка задержали двух человек, сейчас идет проверка личностей.

Видео с места трагедии: белорус стал очевидцем теракта в Берлине

Напоминаем: 19 декабря 2016 года террорист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка. Тогда погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию, но уже через четыре дня в Милане его ликвидировала итальянская полиция.