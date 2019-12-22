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Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета

22 декабря 2019 12:14
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Новости Германии. Именно здесь, на площади Брайтшайдплац, три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета-1

Стражи порядка задержали двух человек, сейчас идет проверка личностей.

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Напоминаем: 19 декабря 2016 года террорист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка. Тогда погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию, но уже через четыре дня в Милане его ликвидировала итальянская полиция.

Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета-4

# ЧП # Фотофакт

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