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В Новой Зеландии за шесть месяцев изъяли из оборота более 60 тыс единиц огнестрельного оружия

22 декабря 2019 11:44
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Новости Новой Зеландии. Владение полуавтоматами, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним было запрещено в стране 12 апреля после теракта в мечетях Крайстчерча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Новой Зеландии за шесть месяцев изъяли из оборота более 60 тыс единиц огнестрельного оружия-1

Правительство страны отвело шестимесячный срок для всех владельцев оружия, чтобы его можно было сдать властям и получить компенсацию, если оно покупалось на законных основаниях, или избежать ответственности, если оно было приобретено без разрешения. В то же время гражданам, незаконно владеющим полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками, грозит уголовное преследование и тюремное заключение на срок до 5 лет.

В Новой Зеландии за шесть месяцев изъяли из оборота более 60 тыс единиц огнестрельного оружия-4

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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