Нападение с ножом в Мюнхене: что известно

Новости Германии. Срочные сообщения приходят из немецкого Мюнхена. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранения получили четыре человека.
Медики заявили, что их жизни вне опасности. Место, где произошло нападение, оцеплено. Небо над городом барражируют вертолеты.
Жуткий инцидент расследуют в Польше. 20 октября в городе Сталева-Воля было совершено нападение с ножом. Один человек погиб, еще 8 получили ранения. Некоторые в критическом состоянии. Злоумышленника задержали. Министр внутренних дел Польши заявил, что нападавший психически нездоров.
В Польше 27-летний мужчина напал на посетителей ТЦ с ножом: ранены 9 человек