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Нападение с ножом в Мюнхене: что известно

21 октября 2017 13:15
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Новости Германии. Срочные сообщения приходят из немецкого Мюнхена. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранения получили четыре человека.

Медики заявили, что их жизни вне опасности. Место, где произошло нападение, оцеплено. Небо над городом барражируют вертолеты.

Нападение с ножом в Мюнхене: что известно-1

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Стало известно, что нападавший из Мюнхена действовал в одиночку

Нападение с ножом в Мюнхене: что известно-4

Жуткий инцидент расследуют в Польше. 20 октября в городе Сталева-Воля было совершено нападение с ножом. Один человек погиб, еще 8 получили ранения. Некоторые в критическом состоянии. Злоумышленника задержали. Министр внутренних дел Польши заявил, что нападавший психически нездоров.

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# Фотофакт # Нападение

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