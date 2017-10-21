Нападение с ножом в Мюнхене: что известно

Медики заявили, что их жизни вне опасности. Место, где произошло нападение, оцеплено. Небо над городом барражируют вертолеты.

Новости Германии. Срочные сообщения приходят из немецкого Мюнхена. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткий инцидент расследуют в Польше. 20 октября в городе Сталева-Воля было совершено нападение с ножом. Один человек погиб, еще 8 получили ранения. Некоторые в критическом состоянии. Злоумышленника задержали. Министр внутренних дел Польши заявил, что нападавший психически нездоров.