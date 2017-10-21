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В центре Мюнхена неизвестный напал на прохожих с ножом

21 октября 2017 09:06
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Новости Германии. В Мюнхене неизвестный напал с ножом на прохожих и скрылся. Ранены несколько человек.

О происшествии сообщила местная полиция в Twitter.

По информации Daily Mail, нападавший скрылся. Его описывают как 40-летнего мужчину в зеленой куртке, с рюкзаком. Нападавший передвигался на велосипеде. 

В центре Мюнхена неизвестный напал на прохожих с ножом -1

Фото: dailymail.co.uk

Поиски мужчины продолжаются. Правоохранители советуют жителям некоторое время не покидать свои дома.

По информации СМИ, пострадали 4 человека. Ранения людей, полученные в результате инцидента, не опасны для жизни. 

Накануне в польском городе Сталёва-Воля 27-летний парень напал с ножом на посетителей ТЦ – здесь подробнее.

# Фотофакт # Нападение

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