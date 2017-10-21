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Диспетчер скорой, принявшая вызов к Дмитрию Марьянову, уволена

21 октября 2017 08:12
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Новости России. Диспетчер скорой помощи, принявшая вызов от друзей российского актера Дмитрия Марьянова, была уволена.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, диспетчера уволили.

Было отмечено, что звонки обрабатывались в соответствии с регламентом. По словам ведомства, заявитель сказала, что они едут самостоятельно и произошел отказ вызова скорой.

По информации Минздрава РФ, которая была озвучена на следующий день после смерти актера, вызов скорой помощи Марьянову отменили через 4 минуты (подробности здесь).

Напомним, что в Подмосковье 15 октября по дороге в больницу на 48 году жизни умер актер Дмитрий Марьянов. Возбуждено уголовное дело.

Следствие рассматривает две версии смерти Марьянова – здесь подробнее.

# Некролог # Дмитрий Марьянов

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