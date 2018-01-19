Нападение на школу в Улан-Удэ: кадры с места происшествия

Новости России. Три ученика и учитель пострадали в результате вооруженного нападения на одну из школ в Улан-Удэ.

В класс зашел старшеклассник с топором и коктейлем Молотова. Из-за того, что подросток принес с собой зажигательную смесь, произошло возгорание.

Нападавший пытался покончить с собой – здесь подробнее.

Информация о количестве нападавших разнится. Российские информагентства сообщают, что было три человека в масках.

По данным СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

СК о трагедии в школе в Улан-Удэ: Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида (читать далее).