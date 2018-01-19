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Нападение на школу в Улан-Удэ. В класс зашел старшеклассник с топором и коктейлем Молотова и устроил пожар

19 января 2018 07:32
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Новости России. Девятиклассник с топором напал на учеников одной из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение на школу в Улан-Удэ. В класс зашел старшеклассник с топором и коктейлем Молотова и устроил пожар-1

Подросток также принес с собой бутылку с зажигательной смесью. Из-за чего в школе начался пожар. В результате как минимум три ученика и преподаватель пострадали. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу.

Госпитализирован и сам нападавший. Он пытался покончить с собой. Сейчас следствие проводит проверку по данному делу.

Нападение на школу в Улан-Удэ. В класс зашел старшеклассник с топором и коктейлем Молотова и устроил пожар-4

В России это далеко не первый подобный случай. Так, в школах Перми и Челябинской области подростки с ножом нападали на учеников и учителей (подробнее).

А буквально накануне в Москве 11-классник пытался пронести в портфеле ножи и коктейль Молотова. На данный момент есть версия о взаимосвязи этих преступлений.

Возможно, их планировали через социальные сети.

# Фотофакт # Нападение

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