Нападение на школу в Улан-Удэ. В класс зашел старшеклассник с топором и коктейлем Молотова и устроил пожар

Новости России. Девятиклассник с топором напал на учеников одной из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток также принес с собой бутылку с зажигательной смесью. Из-за чего в школе начался пожар. В результате как минимум три ученика и преподаватель пострадали. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу.

Госпитализирован и сам нападавший. Он пытался покончить с собой. Сейчас следствие проводит проверку по данному делу.