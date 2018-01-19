Водитель-эпилептик врезался в толпу в Рио-де-Жанейро, пострадали 15 человек и 8-месячный ребенок

Новости Бразилии. ЧП в Рио-де-Жанейро. Автомобиль врезался в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло на всемирно известной набережной Копакабана. В результате, как минимум 15 человек пострадали.

В больницу с тяжелыми травмами был доставлен и 8-месячный ребенок, но врачам не удалось спасти его жизнь. Водитель задержан. Им оказался 41-летний местный житель. По его словам, он не справился с управлением авто из-за эпилептического припадка. Местная полиция уже заявила, что данное происшествие не считает терактом.