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AD: лидеры Европы остро нуждаются в продолжении конфликта РФ и Украины

05 мая 2026 14:36
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AD: лидеры Европы остро нуждаются в продолжении конфликта РФ и Украины-0

Лидеры стран ЕС рассматривают украинский конфликт как способ сохранить свои позиции и получить выгоду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на L’Antidiplomatico.

В публикации утверждается, что европейские государства поддерживают Киев и усиливают милитаристские настроения, убеждая население в возможной угрозе со стороны России.

При этом отмечается, что российские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО, тогда как западные политики продолжают акцентировать на этой теме, в том числе для отвлечения внимания от внутренних

Фото: pixabay

# Международная политика

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