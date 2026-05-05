Лидеры стран ЕС рассматривают украинский конфликт как способ сохранить свои позиции и получить выгоду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на L’Antidiplomatico.

В публикации утверждается, что европейские государства поддерживают Киев и усиливают милитаристские настроения, убеждая население в возможной угрозе со стороны России.

При этом отмечается, что российские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО, тогда как западные политики продолжают акцентировать на этой теме, в том числе для отвлечения внимания от внутренних

Фото: pixabay