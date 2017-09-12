Над Петербургом пролетел болид: очевидцы сняли его падение на видео

Новости России. Вечером 11 сентября в небе над Петербургом пролетел неопознанный горящий объект.

По информации пользователей социальных сетей, яркая вспышка и падение объекта наблюдалось в разных точках города. Люди отмечают, что объект сгорел в атмосфере и оставил за собой хвост пламени, потому что он летел на большой скорости.

Очевидец (запись в социальной сети):

Вчера в десять минут девятого вечера видел этот метеорит, ехал на работу, не поверил, думал, просто так долго ракетница летит сверху, зеленая была под конец, погасла, по-моему, метров сорок над землей. Видел я намного ближе, метров с четырехсот.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Пулковской обсерватории Сергея Смирнова, в небе люди наблюдали болид. Его природа и орбита не установлены, потому что на видео и фото очевидцев нет описания его точного места и времени появления. По словам ученого, скорее всего, космическое тело сгорело в атмосфере.