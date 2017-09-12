Первокурсницей Технологического института в Китае стала 10-летняя девочка

Новости Китая. Десятилетняя девочка поступила в Технологический институт в Китае.

Новоиспеченная студентка набрала 353 балла на вступительных экзаменах. Этот результат помог ей поступить на факультет информатики и электронной инженерии. Срок обучения в университете составляет три года.

По сообщению местных СМИ, юный вундеркинд не ходила в школу – ее образованием на дому занимались родители.

Это не первая попытка ребенка стать студенткой.

Во время прошлогодней вступительной кампании девочка смогла набрать 172 балла – этого результата не хватило для зачисления. Отец молодой студентки надеется, что его дочь в будущем получит докторскую степень.

В 2015 году студентом Белорусского государственного медицинского университета стал Тимур Сушко. Тогда ему было 12 лет.